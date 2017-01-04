Районная газета «Холмогорская жизнь»

Как сто лет назад…
В музее М.В. Ломоносова возрождают традицию проведения новогоднего праздника
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Белогорские перевёртыши
Осенью девятиклассники Белогорской школы вместе с учителем русского языка и литературы Ниной Суворкиной читали повесть Владимира Тендрякова «Весенние перевёртыши». В школьной программе этой повести, изданной в начале 70-х годов прошлого столетия, нет. Но сюжет захватывал, а герои – советские...
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Предновогодний рекорд холмогорских животноводов
В преддверии новогодних праздников в центральном отделении сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмогорский племзавод» преодолели семитысячный рубеж по среднему надою молока в расчёте на одну корову с начала года
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Едут новосёлы
Ключи от новых квартир в Холмогорах получили 12 семей. Сдан в эксплуатацию ещё один многоквартирный дом, построенный по программе расселения ветхого и аварийного жилья
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Светлый талант
15 декабря исполняется 102 года со дня рождения известного писателя, нашего земляка Николая Кузьмича Жернакова. Предлагаем вниманию читателей статью о нём, написанную четверть века назад другим известным писателем, нашим земляком Евгением Богдановым
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Воспитатель – это мастер на все руки
В Холмогорах прошёл районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016». В течение двух дней в детском саду «Журавушка» царил праздник педагогов дошкольного образования
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Сезон открыт. До новых стартов!
Лыжные гонки, посвящённые 50-летию проведения первого старта на призы районной газеты, собрали более 50 участников из Холмогор, Матигор, Нижней Койдокурьи, Двинского, Архангельска
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Выписывайте и покупайте в магазинах
С января газета «Холмогорская жизнь» не будет поступать в розничную продажу в отделения связи «Почты России»
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Пусть узоры хранят семью
Шестой раз в Холмогорском районе прошёл конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям. В этом году финансовую поддержку получили четыре проекта. Среди них — проект Татьяны Новосёловой по производству постельного белья с использованием авторской вышивки «Северная берегиня». Мы...