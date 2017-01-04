Районная газета «Холмогорская жизнь»

Шестой раз в Холмогорском районе прошёл конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям. В этом году финансовую поддержку получили четыре проекта. Среди них — проект Татьяны Новосёловой по производству постельного белья с использованием авторской вышивки «Северная берегиня». Мы...