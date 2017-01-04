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Районная газета «Холмогорская жизнь»

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Светлый талант

Сезон открыт. До новых стартов!

15 декабря исполняется 102 года со дня рождения северного писателя, нашего земляка Николая Жернакова

Причал наш сказочный, добрый и загадочный

Два активиста ТОСовского движения и один орган ТОС Холмогорского района названы в числе лучших в Архангельской области

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РФ / Архангельская область / Холмогорский муниципальный район

4 января 2017, ср 2017.01.04 11:35:41

Весь фотоальбом: Ломоносовские чтения. 18 ноября 2016 года

Свежий выпуск:

№ 52 (9773) от 28.12.2016

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Знаете ли Вы, что ...

Как сто лет назад…

В печати не опубликовано!
29.12.2016 11:34

В музее М.В. Ломоносова возрождают традицию проведения новогоднего праздника

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28.12.2016 10:59
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Белогорские перевёртыши

Осенью девятиклассники Белогорской школы вместе с учителем русского языка и литературы  Ниной Суворкиной читали повесть Владимира Тендрякова «Весенние перевёртыши». В школьной программе этой повести, изданной в начале 70-х годов прошлого столетия,  нет. Но сюжет захватывал, а герои – советские...

28.12.2016 10:55
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Предновогодний рекорд холмогорских животноводов

В преддверии новогодних праздников в центральном отделении сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмогорский племзавод» преодолели семитысячный рубеж по среднему надою молока в расчёте на одну корову с начала года

28.12.2016 10:53
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Едут новосёлы

Ключи от новых квартир в Холмогорах получили 12 семей. Сдан в эксплуатацию ещё один многоквартирный дом, построенный по программе расселения ветхого и аварийного жилья

22.12.2016 11:30
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Светлый талант

В печати не опубликовано!

15 декабря исполняется 102 года со дня рождения известного писателя, нашего земляка Николая Кузьмича Жернакова. Предлагаем вниманию читателей статью о нём, написанную четверть века назад другим известным писателем, нашим земляком Евгением Богдановым

21.12.2016 16:56
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Воспитатель – это мастер на все руки

В Холмогорах прошёл районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016». В течение двух дней в детском саду «Журавушка» царил праздник педагогов дошкольного образования

21.12.2016 16:49

Сезон открыт. До новых стартов!


Лыжные гонки, посвящённые 50-летию проведения первого старта на призы районной газеты, собрали более 50 участников из Холмогор, Матигор, Нижней Койдокурьи, Двинского, Архангельска

21.12.2016 16:37
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Выписывайте и покупайте в магазинах

С января газета «Холмогорская жизнь» не будет поступать в розничную продажу в отделения связи «Почты России»

16.12.2016 09:44
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Пусть узоры хранят семью

Шестой раз в Холмогорском районе прошёл конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям. В этом году финансовую поддержку получили четыре проекта. Среди них — проект Татьяны Новосёловой по производству постельного белья с использованием авторской вышивки «Северная берегиня». Мы...

14.12.2016 09:58
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Предприниматели растут в Светлом

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